Une élimination de justesse qui "fait mal" à l'équipe belge de poursuite

Les qualifications de l'épreuve de poursuite par équipes chez les messieurs n'ont pas souri à la Belgique aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Glasgow, en Écosse, jeudi. Gianluca Pollefliet, Tuur Dens, Thibaut Bernard et Noah Vandenbranden ont terminé 9e, hors des 8 places qualificatives, en 3:53.578, et se sont montrés déçus après leur passage.

"L'année dernière aux championnats du monde en France, avec de moins bons vélos, nous avons roulé plus d'une seconde plus vite (3:52.480, ndlr)", a soupiré le premier coureur Gianluca Pollefliet. "Je ne suis pas du tout satisfait. Pas même individuellement, car j'aurais aimé rester en tête un peu plus longtemps. Nous voulions absolument courir sous les 3:50 ici, mais nous sommes quatre secondes trop lents. Cela fait mal."

La préparation a été difficile pour l'équipe belge. "Tuur Dens est récemment tombé malade", a déclaré Pollefliet. "Quatre semaines avant Glasgow, nous avons roulé très vite, 3:49 je crois, mais les dernières semaines n'ont pas été excellentes. Lindsay De Vylder est également tombé malade. C'est cette vitesse qui nous a manqué." Présent aux championnats d'Europe U21 avec Noah Vandenbranden à la mi-juillet, Gianluca Pollefliet a également évoqué une baisse de régime dans son chef.