Une majorité de Belges ne prend pas sa pension avant 65 ans: voici les chiffres

En 2022, quatre travailleurs sur 10 ont pris leur retraite avant l'âge légal de 65 ans, soit 10% de plus qu'en 2021. Les indépendants sont encore plus susceptibles de quitter le marché du travail avant leur 65e anniversaire: plus de la moitié d'entre eux prennent leur pension avant 65 ans, indique jeudi le prestataire RH Acerta dans un communiqué.

Une grande partie des indépendants prennent leur pension avant leur 65e anniversaire. Plus de la moitié (55,12 %) d'entre eux arrêtent de travailler avant l'âge légal de la pension (65 ans), soit 5% de plus qu'en 2021.