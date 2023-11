Une opération de contrôle de vitesse a eu lieu sur nos routes ce mardi: quel résultat en est sorti?

La police a mené mardi une nouvelle opération de contrôle de vitesse partout en Belgique. Sur les 340.664 automobilistes contrôlés, 6,19% roulaient trop vite, a indiqué vendredi la police fédérale dans un communiqué. Ce pourcentage est en augmentation par rapport aux précédents "marathons de contrôles de vitesse".

Plus de 120 zones de police ont pris part à cette 19e édition entre mardi 06h00 et mercredi même heure. Les dépassements de la vitesse autorisée semblaient cependant moins importants que lors des autres actions similaires, puisque parmi les conducteurs en excès de vitesse, seuls treize permis ont été retirés. Il y a un an, 318 retraits de permis avaient été ordonnés. A l'époque toutefois, plus de deux fois plus de personnes avaient été contrôlées: 792.546 contre 340.664 mardi dernier.

En avril dernier, le pourcentage d'automobilistes en excès de vitesse était de 4,56%, et en octobre 2022, de 4,23%. Constatant une hausse de ce pourcentage au fil des opérations, "la police va dès lors continuer à attirer l'attention sur les dangers d'une vitesse excessive et à inciter les conducteurs à respecter les limites autorisées", commentent les forces de l'ordre dans le communiqué.