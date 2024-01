Une personne à mobilité réduite peut-elle être verbalisée si elle se gare gratuitement sur une place dite "classique"?

Françoise possède une carte pour PMR (personne à mobilité réduite) et a reçu un procès-verbal pour s'être garée sur une place "classique" sans payer. Or, elle n'a pas trouvé de place pour personne handicapée. Dès lors, a-t-elle raison de contester sa contravention?

Les stationnements inciviques en hausse

Il n'est pas si étonnant que Françoise n'ait pas trouvé de place PMR disponible. Ce n'est peut-être pas le cas ici, mais les stationnements inciviques sont en hausse chez nous. Les Belges ont la mauvaise habitude de garer leur voiture sur un emplacement réservé aux moins valides. 13% le font selon une récente enquête de l'institut Vias.

C'est pourtant une très mauvaise idée: non seulement, vous risquez 116 euros d'amende, mais en plus, vous mettez en danger des personnes qui ont besoin de ces emplacements. Ils sont situés idéalement près des commerces ou lieux d'intérêt, et sont aussi plus larges pour leur permettre de sortir éventuellement une chaise roulante par exemple.