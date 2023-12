Une scène de prestige pour un duel entre Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone à Pékin

Fait unique pour la Belgique à ce niveau, deux patineuses, Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone, disputeront la finale du Grand Prix de patinage artistique, la deuxième compétition internationale la plus prestigieuse, qui se déroule de jeudi à dimanche à Pékin en Chine.

Loena Hendrickx, 24 ans, et Nina Pinzarrone, 17 ans, comptent parmi les six qualifiées pour cette finale. La première se remet d'une maladie qui l'a privée des championnats de Belgique il y a deux semaines, tandis que la deuxième y a conquis ses premiers lauriers nationaux. Elles ne se sont plus croisées sur la glace en compétition depuis les championnats du monde au Japon il y a neuf mois. Loena Hendrickx y avait terminé 3e, Nina Pinzarrone 11e.

À Pékin, les Belges auront comme concurrentes l'Américaine Isabeau Levito, 16 ans, et trois patineuses japonaises: la championne du monde Kaori Sakamoto, 23 ans, favorite de l'épreuve, Hana Yoshida, 18 ans, et Rion Sumiyoshi, 20 ans.