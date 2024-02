Une sélection belge au complet et forte de six biathlètes pour les Mondiaux de Nove Mesto

Pour la première fois, la Belgique se présentera aux championnats du monde de biathlon avec le maximum de six athlètes, trois chez les dames et trois chez les messieurs. Ce sont Lotte Lie, Maya Cloetens et Eve Bouvard ainsi que Florent Claude, Thierry Langer et Marek Mackels qui porteront les couleurs nationales à Nove Mesto en Tchéquie du 7 au 18 février.