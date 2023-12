Une victoire et une défaite pour la Belgique lundi

La Belgique a perdu 9-3 contre la Nouvelle-Zélande et battu la Lituanie 9-4 dans ses troisième et quatrième matchs des qualifications pour le Mondial de curling en double mixte, lundi, à Dumfries en Ecosse.

Après une défaite 9-3 contre la Finlande et une victoire 7-6 sur la Slovaquie, la Belgique, représentée par Caro Van Oosterwyck, 24 ans, et Jeroen Spruyt, 28 ans, occupe la troisième place du groupe D avec deux succès et deux défaites. Les Belges termineront le premier tour mardi contre le Brésil.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les playoffs. Dans le groupe de la Belgique, la Finlande est déjà qualifiée pour le tour suivant.