Une vidéo prise d'un gardien dans une prison et diffusée sur les réseaux interpelle: "C'est une grosse faute"

Sur les images d'une vidéo que RTL info s'est procuré, on distingue un agent pénitentiaire qui se laisse filmer et qui s’amuse avec un détenu sans confisquer son smartphone. Cela pose question alors que de nouvelles mesures de détections des GSM en prison ont récemment été annoncé.

Une séquence bien particulière a été filmée à la prison de Haren et diffusée sur le réseau social Snapchat : on y voit un homme, vraisemblablement un agent portant le logo de l’administration pénitentiaire, plaisanter et se laisser filmer par un détenu. Le comportement de ce gardien interpelle les syndicats. "Cette complicité entre le détenu et le collègue, c'est interpellant", confie Jérome Michez, vice-président Sypol-EPI. "C'est une grosse faute, c'est de la complicité, car il voit bien le GSM et il ne dit rien".

Contactée, l’administration précise que des mesures nécessaires ont été prises, mais qu'elle ne communique pas sur les situations individuelles. "Une vidéo avec un objet prohibé, ça donne une image horrible pour le métier". En fin de l’année dernière, le ministre sortant de la Justice Paul Van Tigchelt annonçait de nouvelles mesures concernant la détection des téléphones en prison.