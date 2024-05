Une vingtaine de châteaux ouvraient leur portes au public ce mercredi: plusieurs milliers de personnes ont pu en profiter

La Vie de château en famille a emmené, ce 1er mai, un large public familial à la découverte de nombreux châteaux wallons. Petits et grands ont pu profiter d'un accès privilégié et gratuit à 28 châteaux répartis dans toute la Wallonie, ouverts parfois exceptionnellement pour l'occasion. Qu'il s'agisse de places fortes dominant un paysage majestueux ou de demeures de plaisance parfois complétées de magnifiques parcs, il y en avait pour tous les goûts. Outre les visites guidées, les familles ont pu prendre part à des activités plus variées les unes que les autres ainsi qu'à des jeux, créés par Musées et Sociétés en Wallonie.

Un public ravi s'est déplacé en masse pour cette quatrième édition et les châteaux participants ont accueilli plusieurs centaines de personnes dont de très nombreux enfants. Les châteaux d'Hélécine (plus de 5.500 visiteurs), de Franchimont (près de 1.000 personnes), de Trazegnies (plus de 550 personnes), de Moha (et ses 450 visiteurs) ou encore de Ham-sur-Heure-Nalinnes (333 personnes pour les seules visites guidées), par exemple, ont ainsi été largement plébiscités.