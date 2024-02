Union saint-gilloise, drame de Strépy, chevaux de bois: voici les 5 infos majeures de ce vendredi

Le débat étonnant du jour concerne les chevaux en bois. Une association américaine demande qu’ils disparaissent des fêtes foraines. Selon eux, cela donnerait une image de domination de l’humain sur les animaux, et ce, dès le plus jeune âge. Les forains préfèrent en rire.

C'est le début des vacances!

Et on termine avec une info réjouissante puisque ça y est, ce sont les vacances, en tout cas pour certains. Il y avait d’ailleurs beaucoup de monde à Brussels Airport ce matin. Et apparemment, vous êtes nombreux à aller chercher le soleil en Espagne, au Maroc aux Canaries ou en Turquie, mais les sports d’hiver ont aussi la cote en Autriche ou en Finlande par exemple. Attention, on ne parle ici que des voyages en avion, vous êtes aussi nombreux à partir en voiture ou en train.