Valerie Vossen termine deuxième lors de sa dernière course à domicile

Vossen, qui avait déjà terminé troisième samedi à Ravels, n'a été devancée que par la Néerlandaise Indy Scheepers, qui l'avait emporté la veille. Avec cette deuxième place consécutive sur le podium, Vossen, 19 ans, a signé été le meilleur résultat belge des deux journées de compétition. Robyn Gommers, a terminé 11e dimanche.

Chez les messieurs, Wannes Magdelijns s'est qualifié pour la finale et a pris la septième place. La victoire est revenue, comme samedi, au Français Eddy Clerte. L'olympien Ruben Gommers et Thibaut Stoffels se sont arrêtés en demi-finales, terminant respectivement 10e et 13e.

La Coupe d'Europe de BMX comptait au total douze manches cette saison, Ravels ayant été le théâtre des deux dernières.