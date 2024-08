Van den Bossche ravi après sa médaille: "Le plus haut niveau que je puisse atteindre"

Fabio Van den Bossche a remporté jeudi soir la médaille de bronze sur l'omnium des Jeux Olympiques de Paris. Après la course, le Gantois de 23 ans, ravi, a indiqué qu'une médaille olympique était "le plus haut niveau qu'il puisse atteindre".

Au vu de son jeune âge et de la concurrence relevée, Van den Bossche ne figurait pas parmi les favoris au podium sur le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais se savait capable d'une belle performance. "Depuis deux mois, je sens que j'ai de très bonnes jambes. Je savais que si tout tournait dans le bon sens, ce serait possible aujourd'hui. Bien sûr, il faut encore que cela se produise. J'ai maintenant une médaille olympique. Avant les Jeux, je disais que c'était le plus haut niveau que je puisse atteindre dans ma carrière. Sur route, je ne suis pas un leader mais un équipier".

Dans la dernière épreuve, la course aux points, Van den Bossche a même cru un instant pouvoir jouer le titre. "Mais je sentais aussi que les autres allaient revenir. L'or aurait été possible seulement si j'avais repris un tour au Néo-Zélandais (Aaron Gate, qui a fini 5e, ndlr). Mais j'avais peur du contre et de perdre la médaille de bronze. Au final, je suis très satisfait".