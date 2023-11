Van Langendonck et Vercauteren se hissent en demi-finales

Joppe Van Langendonck, 20 ans, et Kyan Vercauteren, 19 ans, se sont qualifiés pour les demi-finales des Championnats du monde de beachvolley, samedi, à Roi-Et, en Thaïlande. Après ses trois victoires en phase de groupes, le duo belge a poursuivi sur sa lancée en remportant son huitième et son quart de finale.

En huitièmes de finale, Van Langendonck et Vercauteren ont battu 2-0 (21-16, 21-10) les Allemands Tamo Wüst et Tristan Fröbel. En quarts, ils se sont joués 2-0 (21-12, 21-15) des Chiliens Thomas Acevedo et Maximiliano Cordova.

Les Belges affronteront dimanche les Français Arthur Canet et Téo Rotar. La finale est également programmée dimanche.