Van Weynbergh/Buekenhout 35e en Imoca après la première journée, Dehareng 39e en Class40

Nos compatriotes Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout occupent la 35e place de la flotte des trente-neuf Imoca (monocoques de 18 mètres) mercredi à 10h00 après vingt-quatre heures de course dans la 16e Transat Jacques-Vabre à la voile.

En raison de deux tempêtes (Ciaran et Domingos), cette classe de bateaux ne s'est élancée du Havre que mardi matin, onze jours après le départ initial de la classe Ultim (trimarans de 32 mètres). Elle doit parcourir 3.765 milles nautiques (6.973 km) jusqu'à Fort-de-France en Martinique.

À bord de D'Ieteren Group, les Brabançons comptent 202 milles de retard sur un des grands favoris le Charal de Jérémie Beyou et Franck Cammas.

En Class40 (monocoques de 12 mètres), le Namurois Renaud Dehareng, qui partage la barre du Curium Life Forward avec le Français Marc Lepesqueux, pointe en 39e position des quarante voiliers en course dans cette catégorie. Partis lundi matin, le duo belgo-français accuse 433 mille de retard (803 km) sur le leader Alla Grande Pirelli (Ambrogio Beccaria/Nicolas Andrieu).

Le SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche mène la course des Ultim avec à peine 25 milles (46 km) d'avance sur le Maxi Banque Populaire XI d'Armand Le Cléach et Sébastien Josse.