Vaste fraude au mazout entre la Belgique, la France et les Pays-Bas: des millions d’euros de préjudice pour les pouvoirs publics

Les policiers ont découvert quatre installations de décoloration ou leurs vestiges à Hensies, Estaimpuis (deux communes hennuyères situées le long de la frontière française), Zutendaal, ainsi qu'à Jeumont, en France et à Weert, aux Pays-Bas. Les 19 personnes interpellées seront présentées mardi et mercredi à un juge d'instruction.

Plus de 100.000 euros en espèces et des sommes plus importantes sur des comptes ont en outre été saisies, de même qu'un kilo d'or et deux armes à feu avec 25 kilos de munitions. Du matériel roulant, dont quatre camions-citernes, deux tracteurs, une remorque et huit véhicules de luxe font également partie des saisies, ainsi que divers supports de données et documents.

Les organisations criminelles cherchent à échapper aux droits d'accises et à générer des profits illégaux

Des stations-services soupçonnées d'être des points de vente du mazout frauduleux ont été mises sous scellés sur base des constatations effectuées. "Avec la décoloration à grande échelle du mazout, les organisations criminelles cherchent à échapper aux droits d'accises et à générer des profits illégaux très importants. Elles tentent ensuite de réinjecter l'argent sale dans l'économie légale via diverses techniques de blanchiment", a expliqué Bruno Coppin, du parquet du Limbourg. "Le préjudice subi par les pouvoirs publics se chiffre en millions d'euros."