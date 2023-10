Vélo électrique rapide: un changement très attendu enfin d'application concernant le permis de conduire

Les (futurs) usagers attendaient la nouvelle depuis un moment : l'examen de vélo électrique rapide ne devra plus être passé avec un cyclomoteur, mais bien avec un speed pedelec. Les épreuves ont été adaptées… et c'est beaucoup plus logique.

Dans un centre d'examen flamand, un instructeur prépare pour la première fois un parcours d'examen de speed pedelec. Au menu, une planche de dix mètres de long et vingt centimètres de large. L'objectif : la traverser sans perdre l'équilibre, un test de maîtrise important selon Benoit Godart, porte-parole de l'institut VIAS : "La plupart des cyclistes pensent que c'est un vélo. Or, ici, non, on est sur la base d'un cyclomoteur, donc ça peut aller jusqu'à 45 kilomètres à l'heure. C'est plus puissant, c'est plus lourd et donc il y a tout lieu d'avoir un examen adéquat".