Vers une fin de la grève chez bpost? "On va essayer de concrétiser aujourd'hui", assurent les syndicats

Les deux parties sont pour l'instant fâchées et les tensions sont marquées. Mais la médiation, ce lundi, de la ministre des Entreprises publiques, Vanessa Matz, semble avoir porté ses fruits, selon le constat de notre reporter Sébastien Rosenfeld.

Mais la grogne est bel et bien là. Des perturbations dans le courrier depuis maintenant une quinzaine de jours. Encore quinze piquets de grève sont encore levés dans différents bureaux de poste, notamment en Wallonie.

Du côté de la direction, on explique que ces réorganisations ont été longuement discutées en amont, mais que certaines choses pourraient peut-être être changées. Il n'y aura pas de plan social, assure-t-elle.

Reste à savoir si cette discussion va aboutir et si cette grogne va s'arrêter. C'est le souhait des syndicats. "Apparemment, il y a eu des contacts entre M. Peters et la ministre hier qui laissaient entrevoir une ouverture", affirme Stéphane Daussaint, délégué CSC Transcom. "On va essayer de la concrétiser aujourd'hui."

Pour le syndicaliste, les projets de bipost proposent une organisation qui va rendre "certaines tournées infaisables". "Ce n'est humainement pas possible, au point de vue physique, de supporter la charge de travail", poursit Stéphane Daussaint.

Ce mardi, le personnel est "dans l'attente mais toujours aussi motivé à faire avancer les revendications". "Ils veulent simplement pouvoir faire leur travail dans des conditions correctes."