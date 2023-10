Vingt-cinq restaurants banniront la viande de leur carte lors de la Semaine Sans Viande

L'ancien chef étoilé Frank Fol a en effet convaincu plusieurs restaurants de proposer uniquement des menus végétariens pendant une semaine. En tant qu'ambassadeur de la Semaine Sans Viande, le chef souhaite lancer une campagne positive et inclusive.

"On mange encore trop de viande en ce moment", explique-t-il. "La campagne peut changer les habitudes et nous montrer qu'il existe d'autres options. En mangeant plus de légumes, nous pouvons améliorer à la fois notre santé et l'environnement."