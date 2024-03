Visé affrontera Bocholt dans une finale belgo-belge

La finale de la Bene-League de handball opposera deux clubs belges: Bocholt, tenant du titre, et Visé.

Le club mosan s'était incliné sur le fil 26-25 samedi à l'aller aux Pays-Bas et a corrigé le tir dimanche.

Le HC Visé s'est qualifié pour la seconde fois de son l'histoire pour la finale de la Bene-League de handball grâce à sa victoire à domicile 30-28 contre les Kembit Lions de Sittard dimanche en demi-finales retour du Final Four.

Dans l'autre demi-finale retour, Bocholt s'est imposé 37-36 face à Aalsmeer. Les Limbourgeois l'avaient emporté 27-29 samedi aux Pays-Bas à l'aller.

Il aura fallu attendre la 5e minute de jeu pour voir Bochot ouvrir le score par l'intermédiaire de Dhanis, tandis qu'entre les perches, le gardien Leroy effectuait des arrêts de grande classe limitant les visiteurs à deux buts durant les douze premières minutes. Les Belges dominaient leurs adversaires dans tous les compartiments de jeu et ne leur donnaient pas l'occasion de revenir dans la partie et menaient 16-13 à la pause.

La seconde période ne fut qu'une copie conforme de la première, Bocholt contrôlait et l'avance de l'équipe locale oscillait toujours entre deux et quatre buts. Si le score final de 37-36 laisse penser à une rencontre serrée et difficile, ce ne fut pas le cas: les Belges ont dominé la partie du début à la fin.