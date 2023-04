Visé et Hubo Handball se rapprochent de Bocholt dans les playoffs nationaux

Visé et Hubo Handball se sont rapprochés de Bocholt à l'issue de la 3e journée des playoffs nationaux de handball lundi.

Suite au forfait infligé par l'Union belge de handball à Achille Bocholt pour le match de ce lundi à la suite d'une erreur administrative, le HC Vise s'est vu créditer de deux unités supplémentaires.

Dans le second match de la journée, Hubo l'a emporté 25-29 au Sporting Pelt et rejoint Visé et son adversaire du jour au classement.