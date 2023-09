Votre chien n'en fait qu'à sa tête? Voici comment lui apprendre correctement le rappel

Pour y voir plus clair, la comportementaliste animalière Julie Willems était présente sur le plateau du RTL Info 13H. Concernant cette sordide affaire, elle précise déjà qu'"Un chien qui tue un enfant, c'est un chien qui souffre d'un trouble comportemental. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est installé sur un certain temps".

Parmi les conseils qu'elle a prodigués, la comportementaliste a notamment insisté sur l'importance du rappel. Mais justement, comment faire intégrer cette notion à son chien ? "L'apprentissage du rappel, c'est important parce que ça permet de lâcher son chien, et donc de lui permettre de se dépenser beaucoup plus. (…) Il y a beaucoup de maîtres qui n'osent pas lâcher leur chien parce qu'ils craignent qu'il ne revienne pas, alors que c'est un apprentissage qui est très facile à apprendre", explique-t-elle.

Elle ajoute notamment que le terme par lequel on va demander à notre chien de revenir, à toute son importance. "Il faut juste trouver le bon terme. Il y a trop de personnes qui appellent leur chient avec un mot tel que 'vient'. Ce n'est pas un terme qui est assez net, incisif. Des mots comme 'Ici' ou 'au pied' sont des mots plus francs. On a aussi le problème des personnes qui appellent leur chien par leur prénom. Le problème, c'est que le chien se dit : 'd'accord on m'appelle par mon prénom, mais qu'est ce que je dois faire ?'. C'est donc important de choisir le bon terme et de s'y tenir".

Mais au fait, que dit la loi ?