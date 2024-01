Vous êtes bloqué sur votre lieu de vacances et êtes incapable de reprendre le travail à temps? Que pouvez-vous faire?

1. D’abord, le congé pour raisons impérieuses. On l’appelle aussi le congé familial ou social. Impérieux, ça veut dire imprévisible. Par exemple, si vous avez un accident sur le chemin du retour ou si vous êtes victime d’une catastrophe naturelle. Vous êtes donc dans l’incapacité d’assurer votre poste. Vous pouvez vous absenter jusqu’à 10 jours. Par contre, vous ne serez pas payé, sauf disposition prise par votre entreprise. Pensez à prendre des photos, rassembler des preuves.Votre patron est en droit de vous les demander.

2. La deuxième option est de piocher dans vos jours de congés encore à prendre. Ou bien, un repos compensatoire ou un congé extra-légal.

3. La troisième possibilité est la suspension pour cause de force majeure. La force majeure suspend, temporairement, l’exécution de votre contrat de travail. Donc, vous ne bénéficiez pas de salaire. Mais vous pouvez demander une allocation de chômage temporaire à l’Onem, sous conditions. Par force majeure, on entend tout événement imprévisible, insurmontable. Typiquement, vous êtes coincés sur votre lieu de vacances à cause d’une tempête. Et il n'y a pas d’avion qui décolle par exemple.