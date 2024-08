William De Smet a rétrogradé de la 8e à la 19e place après 6 régates en ILCA 7

William De Smet qui occupait la 8e place dans la catégorie ILCA 7, le dériveur messieurs, après les deux premières journées et quatre régates, n'est plus que 19e de la classe dériveur (dinghy) masculin des Jeux Olympiques de Paris, dont les épreuves de voile se déroulent au large de Marseille. L'Anversois de 29 ans a bouclé ses deux régates samedi aux 13e et 35e positions. Ce dernier moins bon résultat jusqu'ici est toutefois non comptabilisé.