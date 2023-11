Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck glissent à la 7e place, Maenhaut et Geurts 22e

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck occupent la 7e place de la classe 49er après la troisième journée de l'Euro de voile pour les classes 49er, 49erFX et Nacra17 vendredi à Vilamoura au Portugal.

Sixièmes après la journée de jeudi, Lefèbvre et Heuninck ont terminé respectivement 5e, 7e et 11e des trois régates du jour et glissent en 7e position après sept régates avec 37 points. Ils figureront dans le groupe 'gold', réservé au top-25, lors des prochaines régates. Les Autrichiens Benjamin Bildstein et David Hussl occupent la tête avec 28 points devant les Polonais Dominik Buksak et Szymon Wierzbicki (29 pts) et les Espagnols Martin et Jaime Wizner (32 pts).

En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts passent de la 16e à la 22e place avec 70 points après huit régates. Vendredi, elles ont pris la 18e puis la 6e place des deux régates au programme et figureront dans le groupe 'gold'. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi sont toujours en tête avec 19 points.