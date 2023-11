Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sortent du top-10 après la mi-parcours

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont reculé de la 7e à la 14e place de la classe 49er à l'issue de la quatrième journée de l'Euro de voile pour les classes 49er, 49erFX et Nacra17 samedi à Vilamoura au Portugal.

En enregistrant une 23e place, leur plus mauvais résultat depuis le début de la compétition, et une 12e place sur les deux régates du jour du groupe 'gold', le duo a reculé de 7 rangs et totalise 71 points. Les Autrichiens Benjamin Bildstein et David Hussl gardent la tête avec 40 points devant les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie (44 points), qui ont dépassé les Polonais Dominik Buksak et Szymon Wierzbicki (45 points) après 9 régates.

Dans le groupe 'gold' en 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts (105 points) ont conservé leur 22e place à l'issue des 9e et 10e régates qu'elles ont finies 17e et 18e. Les Norvégiennes Helene Naess et Marie Ronningen (40 points) ont chipé la tête du classement aux Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi (44 points).