Yannick Peeters 26e et Jean-Marc Tilmant 30e du tir à la fosse olympique en Italie

Yannick Peeters a terminé 26e et Jean-Marc Tilmant a fini 30e de l'épreuve du tir à la carabine à la fosse olympique (trap) aux championnats d'Europe de tir qui se déroulent jusqu'au 27 mai à Lonato, en Italie, au bord du lac de Garde.

Côté belge encore, Steven De Kepper est 74e (110), Giovanni Mozzanica 76e (110) et Paul Notebaert 84e (107).

Yannick Peeters a fini avec un total de 117 points, tout comme Jean-Marc Tilmant à l'issue des cinq séances de tir. Ils se classent respectivement 26e et 30e sur les 107 tireurs engagés.

Le titre européen est revenu à l'Espagnol Alberto Fernandez le plus performant en finale (à six) devant le Turc Yavuz Ilnam et le Slovène Bostjan Macek.