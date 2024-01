Yérime Sylla: "Si on passe l'Italie, ce sera équilibré face au Monténégro"

"Il est important de penser d'abord aux premiers matchs qui arrivent, début mars", a-t-il ajouté. "Si on passe, on pourra s'offrir notre deuxième participation à un championnat du monde. Ce sera assez équilibré je pense. Si on réussit à reproduire face au Monténégro ce qu'on a fait lors des dernières prestations, notamment face à la Croatie, on a toutes nos chances. Bien sûr, il faudra être au complet et avoir derrière nous toute la Belgique. Mais encore une fois, tout cela ne sera possible que si l'Italie reste derrière nous et que nous réussissions à passer ce premier col".

Le match aller contre l'Italie se jouera à Hasselt le mercredi 13 mars à 20h00, le retour est fixé à Pescara, le dimanche 17 mars à 17h00.