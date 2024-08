Vladimir Cauchemar, Caballero et JeanJass, Peet et Assia MK seront sur scène le jeudi 12 septembre. Suarez, Mister Cover, Doria D et Daddy K animeront la soirée du vendredi. Samedi, ce sera au tour de Loïc Nottet, Rori, Kid Noize et Gustave Brass Band d'enjailler la foule.