Conflit israélo-palestinien: la question de diffuser les images de l'attaque du Hamas à la Chambre va-t-elle virer à la polémique?

Interrogée par nos confrères de Sudinfo au sujet du refus de la Chambre de diffuser les images de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre en Israël, l’ambassadrice d'Israël en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg ne cache pas sa déception. "Je suis très déçue (...). D’autant plus que personne n’était obligé de voir ce film", a indiqué Idit Rosenzweig Abu dans les colonnes de Sudinfo. Plus loin dans l'interview, l'ambassadrice dit avoir "l’impression qu’il existe plusieurs partis en Belgique qui sont extrêmement anti-israéliens".

La semaine passée, l'ambassadrice a demandé à la Chambre de diffuser un film de 46 minutes sur les actes terroristes perpétrés par le Hamas, dont les images sont dites d'une violence insoutenable. Une telle diffusion a eu lieu mardi à l'Assemblée nationale française pour les députés membres du groupe d'amitié France-Israël. Le même jour, Mme Rosensweig-Abu était entendue en commission des Relations extérieures de la Chambre belge. La demande israélienne n'a toutefois pas été acceptée, a fait savoir la présidente Eliane Tillieux (PS). Soumise à la conférence des présidents, où sont représentés les différents groupes politiques, elle n'a pu faire l'objet d'un consensus, le PTB s'y étant explicitement opposé. Le PS n'y est pas non plus favorable. Les socialistes ont notamment fait valoir un souci d'équilibre au regard de la réplique israélienne "disproportionnée". Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a annoncé que s'il en était ainsi, son parti prendrait l'initiative de diffuser cette vidéo au Sénat, dont il est membre.