Quel type de chauffage choisir pour votre habitation? Testachats met en garde contre "une aberration" proposée à Batibouw

Le salon Batibouw ouvre ses portes, mais attention aux conseils trompeurs. Testachats alerte sur la "désinformation" concernant le chauffage électrique, présenté à tort comme économique et écologique. Avant de choisir, mieux vaut privilégier l’isolation et un audit énergétique.

Julie Frère, porte-parole de Testachats alerte toutefois sur certains mauvais conseils au salon. "On a constaté sur place et à plusieurs reprises que les informations délivrées par certains exposants n'étaient pas tout à fait correctes et donc pas suffisamment contrôlées".

Si votre maison est correctement isolée, le choix devrait se porter entre une chaudière à condensation et une pompe à chaleur. Chacune a ses avantages et ses inconvénients.

L'invitée du RTL info 13h évoque l'exemple du chauffage électrique, mis en avant par certains "comme étant économique, écologique et durable". "C'est en fait purement de la désinformation", insiste-t-elle. "C'est vrai qu'on va payer des frais d'installation moins élevés pour le chauffage à l'électricité, mais ça va coûter jusqu'à trois fois plus cher que le propane, quatre fois plus cher que le gaz ou le mazout. Donc en fait, ce n'est pas du tout un type de chauffage performant ni écologique, ça va surtout avoir pour conséquence de dégrader votre PEB et de peser beaucoup plus sur le budget des ménages", justifie-t-elle.

La chaudière à condensation "reste aujourd'hui la solution financièrement la plus intéressante", assure Julie Frère. "Même si on sait que ça n'a pas été le cas de façon temporaire pendant la crise de l'énergie. On voit aussi que les prix du gaz sont variables. En-tout-cas, ils sont en train d'augmenter de nouveau fortement ces derniers temps".

Toutefois, "ça reste une énergie fossile qui émet du CO2", rappelle la porte-parole. "C'est une énergie avec un impact environnemental important".

La pompe à chaleur "permet de remplacer une chaudière de chauffage central", explique-t-elle en admettant que "ça coûte très cher". "On est toujours entre 7 500 et 15 000 euros, en plus des frais d'installation", complète-t-elle. De plus, une pompe à chaleur fonctionne à l'électricité, "donc vous allez payer trois fois plus que si vous utilisiez, par exemple, du gaz, du mazout ou des pellets".

À lire aussi Anticipez votre consommation de chauffage et entretenez vos chaudières

Testachats demande d'ailleurs, depuis de nombreuses années, la baisse des charges sur l'électricité. "La Belgique est parmi les pays les plus chers en matière d'électricité depuis très, très longtemps".

Le nouveau gouvernement prévoit de baisser la TVA de 21 à 6 % sur les pompes à chaleur. "Mais attention, une pompe à chaleur, ce n'est intéressant que quand on a une habitation qui est vraiment bien isolée, avec la technologie adaptée, ou alors, quand on a déjà un système de chauffage électrique. Là, passer une pompe à chaleur, c'est très intéressant, on peut diviser sa facture par trois".

Testachats a également comparé les coûts entre différents chauffages. "Il y a la chaudière au propane, au mazout, au pellet, le fameux chauffage électrique... C'est toujours les petits chauffages électriques qui sont les plus chers. C'est vraiment une aberration de proposer cela au salon Batibouw, donc méfiez-vous", conclut Julie Frère.