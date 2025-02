Réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs: faut-il vraiment investir dans la classe A?

Lorsqu'il s'agit d'acheter un appareil électroménager, le prix reste le critère principal pour la majorité des consommateurs, loin devant le label énergétique. Mais un appareil moins cher à l’achat est-il vraiment plus économique sur la durée ?

Les étiquettes énergétiques des appareils électroménagers indiquent leur efficacité en matière de consommation d’électricité et d’eau. Jonas Moerman, conseiller énergie chez Ecoconso, rappelle : "C'est un indice d'efficacité énergétique que le fabricant calcule en fonction de ce que la machine consomme sur un cycle économique". Pourtant, en magasin, le prix d’achat l’emporte souvent sur ces considérations.

Ici, l’écart de prix est impressionnant : une machine à laver Beko classe C à 429 € contre une Miele classe A à 898 €. Près du double ! Mais en consommation, la différence est minime. Pour la consommation annuelle électricité + eau, pour 100 lavages : la machine à laver de la marque Miele consomme 40 € contre 49 € pour son adversaire.

Sur 10 ans, le réfrigérateur Beko coûte 414 € en électricité, contre 958 € pour le Whirlpool ! Pourquoi une telle différence ? "C'est vraiment une différence de consommation. Il y en a un qui consomme 114 Wh par an, l'autre 259. C'est vraiment une démonstration de l'efficacité énergétique parce que pour la même fonction, l'un utilise deux fois moins d’électricité", explique Jonas Moerman, expert en énergie chez Ecoconso. Verdict : la classe A l’emporte haut la main avec un gain de 540 € sur une décennie !

Si la classe A est censée être plus économique, la différence d’utilisation est faible : 9 € d’écart par an. Avec un prix d’achat plus du double, la rentabilité de la machine à laver Miele reste discutable.

Téléviseurs : la taille, un facteur clé de consommation

Dernier match, celui des téléviseurs, avec une différence marquante : une TCL 43 pouces classe F à 299 € contre une LG 75 pouces classe G à 759 €. Ici, la taille de l’écran joue un rôle clé dans la consommation.

Sur 8 ans, à raison de 3 heures de TV par jour : le téléviseur TCL coûte 192 € d’électricité tandis que le téléviseur LG coûte plus de 562 €.

Ici, la classe énergétique joue un rôle, mais c’est surtout la taille de l’écran qui impacte la consommation. "Plus l'écran est grand, plus il consomme, surtout en haute définition", souligne l’expert.

Faut-il toujours choisir la classe A ? Tout dépend de l’appareil. Pour un réfrigérateur, la classe A s’impose comme un choix judicieux sur le long terme. En revanche, pour une machine à laver, l’économie réalisée est minime. Quant aux téléviseurs, la consommation est avant tout liée à la taille de l’écran plutôt qu’au label énergétique.

Il est donc conseillé de prendre en compte à la fois le prix initial et la consommation sur la durée, plutôt que de se fier uniquement à l’étiquette énergétique ou au tarif en magasin.

Retrouvez toute l'enquête dans "Coûte que coûte" ce soir dès 19h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.