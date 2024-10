Condamnation, inculpations, scandales,… Pourquoi tant d'Américains soutiennent encore Trump ?

"Même aux États-Unis, Donald Trump a bouleversé tous les codes. C'est vraiment la première fois que l'on a un personnage de ce type aux États-Unis, avec une telle personnalité", observe Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et spécialiste des États-Unis. Contrairement à de nombreux candidats qui ont vu leur carrière brisée pour des fautes bien moindres, Trump est parvenu à conserver le soutien de ses électeurs, en dépit de multiples accusations. "On a vu dans le passé des candidats disqualifiés pour des affaires extraconjugales par exemple, tandis que Donald Trump, on a l’impression qu’il peut passer à travers tout", souligne-t-il.

Si Trump survit à tant de controverses, c’est aussi parce qu’il a su capter la loyauté d’une base électorale solide. "Trump a réussi à avoir autour de lui une base d’une fidélité absolue", explique Serge Jaumain. "Cette base, qui se compose en partie d’électeurs de classe moyenne blanche, se sent méprisée et humiliée par les institutions et par les démocrates. Elle nourrit une certaine rancœur vis-à-vis des élites politiques traditionnelles. En votant pour Trump, un certain nombre d'électeurs expriment cette rancune."

Une résilience qui surprend, même outre-Atlantique, et qui tient en grande partie à la façon dont Trump monopolise l’attention médiatique. Selon le spécialiste des États-Unis, sa stratégie consiste à rester au centre de l’actualité, de sorte que "une information chasse l’autre" et que le public finit par passer outre les scandales. "Pour lui, l'important c'est d'être toujours à la une de l'actualité et finalement, on en parle tellement qu'on finit parfois par oublier l'importance des délits ou des problèmes qui ont été rencontrés pendant sa présidence et même pendant la campagne électorale", poursuit-il.

En outre, Trump n’est pas seulement un homme politique, il est aussi un "showman", maître dans l’art de la mise en scène. "Trump est une sorte de bête médiatique, il a le sens des médias, le sens de la formule", souligne le professeur de l'ULB. Sa carrière de présentateur dans l'émission de télé-réalité The Apprentice lui a permis de toucher une partie importante de la population qui ne s'intéressaient pas nécessairement à la politique. "Il a cette capacité qui est un petit peu particulière pour une personne aussi riche que lui, qui n'a rien à voir avec la classe ouvrière, qui est née dans une famille riche, de pouvoir se présenter finalement comme le champion d'un certain nombre de personnes qui s'estiment délaissées par la société."

La figure du martyr

"Pour Trump, tout le monde lui en veut alors qu'il considère qu'il n'a rien fait de mal", rappelle le spécialiste des USA. "Pour lui, il a réellement remporté les élections de 2020, mais on l’en aurait privé injustement, malgré le consensus des analystes sérieux. Il soutient que les élections étaient truquées, bien que les États-Unis soient réputés pour la rigueur de leur organisation électorale." Dans cette logique, les nombreuses procédures judiciaires auxquelles Trump fait face sont vues comme des "tentatives pour le réduire au silence et l’écarter de la course présidentielle." "D'une certaine façon, il fait comprendre aux électeurs qu'il a besoin d'eux pour continuer son combat, et donc, il y a une sorte de lien qui se crée entre lui et une série d'électeurs", détaille-t-il.

Il a réussi à utiliser de manière assez intelligente toutes les casseroles qu'il traîne pour se présenter en martyr

Trump a donc su exploiter les multiples accusations pour renforcer son lien avec ses soutiens, en se positionnant comme un combattant du système. Ce rôle de martyr, victime d’un système politique et judiciaire qui voudrait le faire taire, résonne fortement auprès de son électorat. "Il a réussi à utiliser de manière assez intelligente toutes les casseroles qu'il traîne pour se présenter en martyr. Et finalement, une série d'Américains apprécient cette image du martyr, mais du martyr assez fort et qui est capable de passer au-dessus de toutes les épreuves."

Plutôt que de s'appuyer sur le mythe traditionnel de la présidence américaine, à savoir l’image d’un chef d'État exemplaire et irréprochable, Donald Trump façonne un mythe autour de la "déconstruction", comme l’explique François Debras, politologue et spécialiste de l'extrême droite à l'ULiège et l'HELMo. Ce dernier cite l'exemple du "mugshot", soit la photo d'identité judiciaire de Trump prise en août 2023 à la prison du comté de Fulton à Atlanta, dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de manipulation des résultats de l’élection de 2020 dans l’État de Géorgie. Il s'agissait du premier cliché policier d'un ancien président américain.

Cette photo prise par la police aurait discrédité tout autre dirigeant, puisqu’elle "déconstruit le mythe du président américain." Mais pour Trump, cette image devient un symbole de lutte contre un système qu’il dépeint comme corrompu. "On n’aurait jamais imaginé, il y a quelques années, qu’un ancien président américain pose pour une photo de police et en fasse un atout. Aujourd’hui, non seulement Trump a son "mugshot", mais il l’utilise comme un outil pour renforcer son positionnement du "nous" contre le "eux" et du "moi" contre le système, les démocrates et le "deep state", ajoute François Debras.

"On a un renversement des valeurs où tout ce qui pourrait attaquer le mythe qu'il essaye d'incarner ne fait que le renforcer par l'effet inverse." Autrement dit, ce qui devrait nuire à son image devient finalement un symbole de sa résistance, renforçant ainsi le lien avec son électorat.