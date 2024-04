Décryptage - Un nuage de sable arrive sur la Belgique: comment l'expliquer?

Partager:

Les températures vont grimper en Belgique ce week-end, particulièrement samedi où les maxima vont atteindre un pic jusqu'à 24 degrés par endroits. Et avec cela, un nouveau nuage de sable venu du Sahara recouvrira notre pays. Ces deux événements sont associés, comme nous l'explique Sébastien Doutreloup, chercheur en climatologie à l'Université de Liège. "Il y a une dépression sur les îles britanniques qui agit comme une espèce de pompe à air chaud. Elle aspire l'air chaud de l'Afrique du Nord, et généralement, dans ces conditions, des poussières du Sahara viennent avec. C'est systématique quand on a un flux du sud qui remonte, on a des particules qui l'accompagnent." À lire aussi Du sable du Sahara fait à nouveau route vers l'Europe

Le désert du Sahara étant balayé par des vents suite à cette dépression, des particules de sable se retrouvent en suspension dans l'air. Mais comment expliquer que ces poussières saharienne parviennent à voler jusqu'à nos pays, en parcourant plusieurs centaines de kilomètres? "Comme c'est à très haute altitude, les particules peuvent faire beaucoup de kilomètres. Mais plus elles parcourent de kilomètres, moins elles sont concentrées dans l'air", souligne Sébastien Doutreloup. "Rien d'exceptionnel" Il y aura donc une concentration beaucoup plus forte sur l'Espagne, "parce que c'est juste à côté de l'Afrique, c'est un pays plus au sud que nous. Et l'Espagne se trouve au début de cette arrivée de concentration", poursuit le chercheur en climatologie. Il ajoute que, chez nous, les concentrations de particules dans l'air ne devraient pas être très importantes dans ce cas-ci. "Ce n'est rien d'exceptionnel en tout cas", dit-il. Cette vague d'air chaud et de sable n'ira cependant pas jusqu'à la Grande-Bretagne, car "le pays est dans la dépression, donc ça fait comme un tapis roulant. La Belgique se trouve en bordure de dépression. La dépression va ensuite se déplacer vers le Nord et donc le tapis roulant s'incline et souffle vers l'Est. La bulle d'air chaud sera donc balayée vers l'Est", développe Sébastien Doutreloup. À lire aussi La Suisse enveloppée dans un voile de sable du Sahara