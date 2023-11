Chaleurs extrêmes, maladies infectieuses ou ou santé mentale: le changement climatique nuit gravement à la santé

Mais la planète se dirige actuellement vers un réchauffement de 2,5°C à 2,9°C d'ici 2100, selon l'ONU. Si aucun humain n'est à l'abri des risques pour la santé, les plus vulnérables et défavorisés, dont les enfants, les femmes, les personnes âgées, les migrants ou les habitants des pays les moins développés - et les moins émetteurs de gaz à effet de serre -, sont exposés plus vite et plus fort, selon les experts.

"Pour éviter des effets catastrophiques sur la santé et prévenir des millions de décès", il faut limiter la hausse moyenne de la température sur Terre à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, plaide l'Organisation mondiale de la santé, à l'unisson d'autres experts sanitaires et d'organisations environnementales.

Vagues de chaleur

L'année 2023 s'annonce déjà comme la plus chaude jamais enregistrée. Et, avec la poursuite du réchauffement planétaire, des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses promettent d'éprouver toujours plus le corps humain.

En 2022, les Terriens ont été exposés, en moyenne, à 86 jours de températures potentiellement mortelles. Les plus vulnérables paient le plus lourd tribut. Ainsi, le nombre de plus de 65 ans décédés à cause de la chaleur a bondi de 85% entre les années 1991-2000 et 2013-2022, selon un rapport de référence publié cette semaine par la revue médicale The Lancet.