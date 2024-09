Des bornes de comptage de cyclistes installées en Wallonie pour plus d'un million d'euros: à quoi cela va-t-il servir concrètement?

La région wallonne cherche à recenser ses cyclistes. Elle va installer plusieurs dizaines de bornes de comptage à 20.000 euros pièce. Objectif, compter les cyclistes et comprendre combien ils sont, mais aussi inciter à la mobilité douce dans la région quand c'est possible.

"Moi, je trouve ça super chouette parce qu'on peut voir un peu le nombre d'usagers qui utilisent cette belle piste cyclable", déclare une cycliste. "C'est cool de voir que les gens bougent et tout et de voir qu'on en fait partie", lance une autre.

À chaque passage, le compteur grimpe. Plus de 134 cyclistes ont emprunté cette piste rien que ce matin, et cette borne semble motiver certains sportifs.

D'autres sont perplexes : "C'est une dépense inutile. Je ne pense pas que c'est la borne qui va faire augmenter le nombre de personnes qui vont faire du vélo", dit un cycliste.

"Monitorer la politique mobilité active"

Des compteurs comme celui-là, la région wallonne va en installer une centaine sur son territoire. Un investissement de 20.000 euros pièce, mais est-ce vraiment utile ? "Ça sert à compter les cyclistes et les piétons. Notre objectif, c'est tout d'abord de faire de la sensibilisation. Comme ça, on montre le passage des cyclistes et des piétons. C'est aussi une borne qui est visuelle. Et surtout, ça va nous permettre de monitorer la politique mobilité active", explique Boris Nasdrovisky, manager mobilité active au SPW Mobilité et infrastructures.

Concrètement, les données de fréquentation seront rassemblées. Objectif : mieux cibler les investissements futurs en matière de mobilité douce.