Le combat d'Adélaïde Charlier, activiste climatique belge de 23 ans: "Mon engagement a donné un sens profond à ma vie"

Adélaïde Charlier a déjà consacré cinq années de sa vie à la cause environnementale. Radicalité assumée et convictions profondes, elle parle "d’éveil généralisé" et reste convaincue de semer des graines de changement qui bénéficieront aux générations futures. Interview pour Planète Avenir.

Lorsque l'on met les choses en perspective, cela représente une part significative de ma vie. Ce parcours m'a permis une transformation personnelle notable, modifiant profondément ma perception du monde et affinant mes aspirations. J'ai choisi de me rallier à un idéal collectif, aspirant à un changement dans notre façon de vivre, en harmonie avec notre environnement et dans le respect des frontières sociales.

Mon activisme, loin de se résumer à une suite d'actions, m'a offert une structure, une direction à suivre. Il a donné un sens profond à ma vie quotidienne, me construisant, me guidant vers des choix de vie conscients et engagés. Cette période d'engagement intense est bien plus qu'un combat, elle est devenue une partie intégrante de qui je suis, influençant durablement ma vision du monde et mes ambitions personnelles.

Ces cinq années ont également été le théâtre de rencontres extraordinaires. J'ai eu l'opportunité de croiser la route de jeunes du monde entier, ainsi que de personnes plus âgées, dont la sagesse et l'expérience enrichissent encore aujourd'hui ma compréhension de la lutte environnementale. Que ce soit dans le cadre d'associations, d'initiatives environnementales ou d'autres mouvements, ces échanges ont été pour moi une source d'apprentissage inestimable sur les réalités, parfois dures, de notre monde.



Et aujourd'hui, comment parvenez-vous à maintenir votre motivation intacte, surtout après avoir observé les progrès réalisés ces cinq dernières années? Peut-on dire que votre combat a porté ses fruits de manière positive?

Il est vrai que le chemin parcouru jusqu'ici révèle des avancées significatives, fruits de la mobilisation collective, tant de la jeunesse que des générations plus âgées. Parmi les acquis les plus marquants, je soulignerai d'abord l'émergence d'une prise de conscience globale. Cette prise de conscience s'est étendue bien au-delà des frontières de la Belgique, embrassant l'Europe et le monde entier. Elle concerne non seulement la problématique du CO2 et des gaz à effet de serre, mais aussi, plus largement, les limites planétaires et la destruction environnementale. Cet éveil généralisé est sans doute l'un des impacts les plus positifs de notre mobilisation.



Un autre progrès notable est la légitimation de la voix des jeunes dans les sphères politiques et publiques, notamment sur les questions climatiques. Il est désormais impensable d'envisager une transition écologique sans inclure et écouter la jeunesse. Cette reconnaissance est une victoire considérable, tant pour la cause environnementale que pour le renforcement de notre démocratie.