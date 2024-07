Mort d'un bébé dans un parc d'Uccle: comment s'assurer que les arbres sont en bonne santé?

Le centre de loisirs de Marcinelle, un domaine qui compte environ 115 hectares de bois, le lieu de travail de Patrice, coordinateur forestier : "Donc ces bois-là vont être abattus, ça c'est sûr et certain". Avec son équipe, six hommes à temps plein, ils sont notamment chargés d'identifier et de marquer les arbres qui devront être abattus pour raisons sanitaires en hiver. "Les promeneurs, ils regardent les sentiers, nous, on regarde les arbres et on voit s'il y a des défauts qui apparaissent, des arbres secs, morts sur pied, tout ça".

Et si l'arbre malade représente un danger pour la sécurité, s'il se trouve près d'un sentier par exemple, alors ils interviennent immédiatement. "Si on ne fait pas tomber, à tout moment ça peut tomber sur quelqu'un qui passe", explique un ouvrier.