Info trafic: 25 minutes de files sur la E411, mais également sur la E40

07h34

Bouchons sur l'E411 et la E40



Vous ralentissez ce matin pour rejoindre Bruxelles :

Les ralentissements sont un peu plus conséquents sur l'E411 depuis Wavre et Namur en raison du chantier de Léonard. Vous perdez actuellement 20 minutes entre Hoeilaart et Léonard.

15 minutes de ralentissements entre Waterloo et le carrefour Léonard sur le ring de Bruxelles.

Sur l'E40 Liège-Bruxelles, vous perdez actuellement 25 minutes entre Haasrode et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, en direction du ring.

Enfin, si vous rejoignez Bruxelles depuis l'E429 vous perdez 15 minutes entre Tubize et le ring, direction Bruxelles.