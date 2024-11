Info trafic: accident sur l'E40, voici l'état de la circulation ce vendredi matin

Les seules files à évoluer sont celles du ring extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle (+15 min)

Un accident a été signalé en bande de gauche peu après 7h sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur du Parking d'Everberg. Il provoque seulement quelques coups de frein pour l'instant entre Bertem et Sterrebeek.

07h09

Véhicule en panne

Un véhicule est signalé en panne sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard en bande de gauche en direction de Halle. 15 minutes de ralentissements entre Zellik et Anderlecht-Nord.

Sinon, c'est assez calme ce vendredi avec les files traditionnelles sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+10 min)

On en profite pour vous prévenir si vous êtes frontaliers et que vous vous rendez chaque matin au Luxembourg, des travaux de longue durée débutent ce vendredi sur le prolongement de l'E411, sur l'A6 entre les sorties "Mamer" et "Capellen" soit un tronçon de 2 km.

Ces travaux vont réduire la vitesse de 130 km/h à 70 km/h dans les deux sens de circulation et ce jusqu'à l'été 2026