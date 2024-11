Info trafic: chaussée fermée à Wanze, premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles

06h29

Un accident de moins

L'accident sur la nationale 629 à Jalhay a été dégagé.

Le second sur la Nationale 652 à Wanze est toujours en cours avec une chaussée fermée.

Les premières files sur le ring de Bruxelles entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. (+/- 10 minutes)