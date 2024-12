Info trafic: des accidents à hauteur de Sart-Bernard et Grâce-Hollogne vous ralentissent ce vendredi matin

On rappelle enfin ces deux accidents non encore dégagés :

Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Jezus-Eik. Par contre et c'est une bonne nouvelle : pas de ralentissements sur l'E40 venant de Liège ni sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard.

Sur le ring de Bruxelles, deux zones atteignent les 10 minutes de ralentissements : entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Forest et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

06h29

Un accident à hauteur de Saint-Bernard et des files sur le ring

La Police signale un premier accident pour ce matin sur la Nationale Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur de Sart-Bernard. La bande de gauche est obstruée en direction de Namur.

Les premières files se forment sur le ring de Bruxelles. C'est en intérieur qu'elles sont les plus nombreuses : entre Grand-Bigard et Jette puis entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

En extérieur, début des files entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Forest.