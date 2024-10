Info trafic: des ralentissements surviennent, voici l'état de la circulation sur vos routes

07h29

Fin de la déviation

La bretelle de l'échangeur de Thiméon reliant l'E42 venant de Namur à l'A54 en direction de Charleroi a été rouverte à la circulation.

Sur le ring de Bruxelles, vous ralentissez 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle. Dans l'autre sens, vous ajoutez 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.