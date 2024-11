Info trafic: un accident provoque des ralentissements à l'entrée du ring de Bruxelles

Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, vous ralentissez déjà 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Un accident s'est déjà produit un peu avant le Carrefour Léonard à hauteur de Hoeilaart, lorsque vous venez de Waterloo via le ring extérieur. La bande de droite est obstruée. Vous ralentissez 15 minutes entre Groenendaal et le Carrefour Léonard.

06h09

Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles

On note ce matin déjà quelques coups de frein au niveau du Carrefour Léonard que vous veniez de l'E411 Namur-Bruxelles, de Waterloo via le ring extérieur ou de Tervuren via le ring intérieur.

En région liégeoise, on vous annonce aussi déjà 5 nuits de fermeture pour le Tunnel de Cointe la semaine prochaine à partir de dimanche soir (17/11) jusque vendredi (22/11). Il s'agit donc fermeture entre 22h et 6h du matin entre les échangeurs 35 "Avroy/Laveu " et 39 "Chênée" dans les deux sens de circulation avec les itinéraires de déviation habituels.

Cela permettra la continuité de la modernisation de la liaison E25-E40-A602