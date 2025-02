Info trafic: un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles, des piétons sur la bande d'arrêt d'urgence à Ans

10 minutes de perdues aussi au nord du ring entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem. Tout comme entre Grand-Bigard et Anderlecht, direction Forest.

10 minutes également dans l'autre sens entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo.

Et puis les ralentissements sur ce ring, vous perdez 10 minutes entre Groendael et Léonard, direction Zaventem.

07h09

Des piétons sur la bande d'arrêt d'urgence à Ans

Attention si vous circulez en ce moment sur l'autoroute E25 à hauteur de Ans. Des piétons se trouvent en bande d'arrêt d'urgence à hauteur de l'hôpital du Mont Légia, c'est en direction de Luxembourg.

Un véhicule est en panne sur le ring intérieur de Bruxelles. Il se trouve à hauteur de Zellik, en direction de Strombeek-Bever.

Les premiers ralentissements du jour pour vous qui rejoignez Bruxelles ce matin.

Pour rejoindre le carrefour Léonard depuis Waterloo, on est sur le ring, vous perdez actuellement 15 minutes à partir de Groendael.

15 minutes aussi sur l'E40 depuis Liège entre Haasrode et Bertem, direction Bruxelles. Des ralentissements dû certainement au chantier qui démarre à cet endroit aujourd'hui et qui réduit votre vitesse à 70km/h. 4 voies sont maintenues vers Bruxelles, par contre il n'y en a plus que 3 en direction de Liège.