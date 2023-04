3/4 des Belges estiment que l'UE devrait être leader dans la recherche sans animaux

L'enquête globale a été commanditée par Eurogroup for Animals, une organisation qui groupe plus de 70 organisations de défense des droits des animaux et dont fait partie Gaia. Les autres pays concernés sont l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark et la Norvège.

Il ressort des réponses des citoyens belges, que 77% d'entre eux sont d'accord pour dire qu'il faut faire davantage pour remplacer complètement l'expérimentation animale dans la recherche scientifique et l'enseignement, ainsi que dans le domaine des tests toxicologiques.