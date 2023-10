Aires marines protégées: nouvel échec de la commission internationale sur l'Antarctique

La Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, qui regroupe 26 pays et l'UE, a échoué à trouver un accord pour instaurer de nouvelles aires marines protégées, malgré la fonte accélérée des glaces autour du pôle Sud, ont annoncé vendredi des ONG de défense de l'environnement.

"C'est frustrant de voir que les discussions sur les MPA se poursuivent depuis des décennies et extrêmement décevant que la CCAMLR ait été incapable de nouveau de faire des progrès significatifs, notamment après une année de changement" climatique "sans précédent et préoccupant pour l'Antarctique", a déclaré la responsable de WWF pour la préservation de l'Antarctique Emily Grilly.

Ces aires marines protégées ont été proposées pour la première fois en 2010, et leur superficie a été réduite en 2017, afin de rassembler le soutien d'un plus grand nombre de pays. Mais leur création a été bloquée de manière persistante par la Chine et la Russie, qui invoquent les droits de pêche, et dernièrement par le Chili.

Les ONG ont formulé l'espoir que la Commission ne resterait pas inactive compte tenu de la fonte accélérée des glaces de l'Antarctique et "des décès massifs d'espèces vulnérables" constatés dans la zone.

L'impasse est d'autant plus regrettable que l'ONU a adopté en juin un traité historique de protection de la haute mer, pour mettre à l'abri des écosystèmes marins vitaux pour l'humanité, a noté Greenpeace.