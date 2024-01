Augmentation du nombre de pandas vivant à l'état sauvage en Chine

Le nombre de pandas qui vivent à l'état sauvage en Chine a augmenté, passant de 1.100 dans les années '80 à près de 1.900, ont indiqué les autorités forestières chinoises jeudi à Pékin. Les plantigrades sont un peu moins menacés et ne courent désormais plus un risque "très élevé" mais seulement "élevé" de disparaître à l'état sauvage.

Lors d'une enquête menée entre 1974 et 1977, le gouvernement avait dénombré 2.459 pandas, selon le département des forêts. Lors d'une deuxième enquête menée dans les années 1980, leur nombre avait considérablement chuté, s'établissant à 1.114 spécimens. Lors d'enquêtes ultérieures entre 1999 et 2003, puis entre 2011 et 2014, le gouvernement avait alors recensé davantage d'animaux.

Les pandas vivent principalement dans les forêts de montagne de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, et se nourrissent essentiellement de bambou. Dans la capitale provinciale Chengdu, les autorités disposent d'un centre de recherche et d'un vaste programme d'élevage de pandas. Selon les chiffres officiels, environ 230 pandas y vivent. Pékin considère en effet les pandas comme des ambassadeurs et sont prêtés à des pays étrangers contre monnaie sonnante et trébuchante.