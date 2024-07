Australie: ouverture d'une enquête après l'abattage illégal de 65 kangourous

Ces marsupiaux, qui appartiennent à l'espèce des "kangourous géants", la plus répandue dans le sud et l'est de l'Australie, ont été mortellement blessés par balle et des "lésions traumatiques correspondant à une collision avec un véhicule", a précisé le régulateur.

Des cartouches de fusil de chasse usagées ont été trouvées dans la zone.

Le gouvernement australien protège le kangourou, mais les espèces les plus répandues ne sont pas en danger d'extinction. Ce qui signifie qu'elles peuvent être chassées, moyennant autorisation, sur la majeure partie du territoire.

Les kangourous, dont le nombre fluctue entre 30 et 60 millions au niveau national, sont fréquemment abattus pour maintenir la population sous contrôle.