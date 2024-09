Braine-le-Comte, Ixelles et Louvain, communes les plus respectueuses des animaux pour Gaia

Braine-le-Comte, Ixelles et Louvain sont considérées comme les communes wallonne, bruxelloise et flamande les plus respectueuses des animaux, selon une enquête de Gaia dont les résultats ont été publiés vendredi, à un mois des élections communales. Dans certaines communes, des actions en la matière se font cependant encore attendre, regrette l'association de défense des animaux.