Chiens et chats: la Région bruxelloise simplifie la procédure d'accès aux données

Le gouvernement bruxellois a approuvé, jeudi, en première lecture, des projets d'arrêtés relatifs à l'identification et l'enregistrement des chats et chiens. Objectif, dixit le ministre en charge du Bien-Etre animal, Bernard Clerfayt (DéFI): se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et simplifier la procédure au niveau de l'accessibilité aux données.